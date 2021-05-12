شكرا لقرائتكم خبر عن على الطيب لـ"كريم عبد العزيز":شكرا على روحك الحلوة.."أنت نجم بجد وحقيقى جدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان على الطيب، عن سعادته بالعمل مع النجم كريم عيد العزيز، ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 2 – رجال الظل"، الذى يعرض ضمن موسم دراما رمضان، ويتناول بطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة اﻷخطار التى تعرض لها الوطن بعد سقوط جماعة الإخوان عام 2013، مؤكدا أنه نجما حقيقيا وسيظل يتعلم منه الكثير.



على الطيب مع كريم عبد العزيز

ونشر الطيب، صورة جمعته بكريم عبد العزيز، من كواليس تصوير المسلسل، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صحبها بتعليق: "الأستاذ بمعنى الكلمة، أنا كنت بحبك جدا وبتعلم منك من قبل ما اشتغل معاك، ولما ربنا كتبلى اشتغل معاك حبيتك أكتر بكتير واتعلمت منك أكتر، ومش هنسى لما كنت بسعى زمان وروحت استوديو مصر أيام تصوير الباشا تلميذ، وكنت بدور على فرصة أو مشهد كلامك من وقتها وأنا لسه فاكره وبعمل بيه وفرق معايا جدا، اسعى كتيرواشتغل على نفسك ومتحبطش، ربنا هيكرمك وهيراضيك، بس اصبر وخلى نفسك طويل وركز فى الفرصة لو جتلك حتى لو مشهد، اعمله بحب وذاكره كويس صدقنى بتفرق، وبصراحة كلامك كله صح وعن تجربة".

وأضاف الطيب: "شكرا على روحك الحلوة وحبك لكل اللى حواليك، أنت نجم بجد وحقيقى جدا وأنا بحبك جدا جدا، ربنا يبارك لنا فيك ويحفظك ونفضل نتعلم منك".



