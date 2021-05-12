شكرا لقرائتكم خبر عن فين ديزل يسلط الضوء على البطولات النسائية في Fast and Furious 9.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق أفلام الاكشن وتحديداً سلسلة Fast and Furious ، طرح الجزء التاسع المقرر طرحه خلال الشهر الجاري في عدد من دول العالم، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وما ترتب عليها من غلق لقاعات السينمات في جميع أنحاء العالم للحد من الإصابات.

وبدون سابق إنذار، قررالنجم العالمي فين ديزل، تسليط الضوء على البطولات النسائية في الجزء التاسع المرتقب، والتي شهدت الكثير من النجمات الجدد منهم المطربة العالمية كادري بي، كما ضم الفيديو مشاهد لكلاً من النجمة العالمية تشارليز ثيرون، والنجمة العالمية جوردانا بروستر، والنجمة العالمية ناتلى إيمانويل، بالإضافة إلى النجمة هيلين ميرين، والنجمة العالمية ميشيل روريجز.

ونشر ديزل مقطع الفيديو الذى بلغ مدته حوالى دقيقة ونصف، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وسرعان ما حصد الفيديو الكثير من المشاهدات لوجود لقطات للنجمات بتصريحات خاصة لهم تعرض لأول مرة ضمن الحملة الترويجية للجزء التاسع المرتقب.









كان النجم العالمي فين ديزل البالغ من العمر 53 عامًا عنصرًا أساسيًا في سلسلة افلام Fast & Furious.منذ ظهور أول فيلم من السلسلة في عام 2001 ، والذي ركز على براين أوكونر "بول ووكر" ، الشرطي السري ، المكلف باكتشاف هويات مجموعة من خاطفو سيارات مجهولون بقيادة دومينيك توريتو "ديزل" وفي حديث ديزل في بودكاست Entertainment Weekly هذا الأسبوع ، كشف فين أنه فكر في الانسحاب بعد قراءة نص الجزء الثاني، وقال فين "وقفت مؤقتًا وأطلقت تنهيدة مخيبة للآمال، وقلت لنفسي، أنا في صراع هنا، لأن هذا السيناريو ليس كما كنت أعتقد أنه سيكون."

ومع ذلك، حصل النص على إصلاح شامل بفضل الكاتب ديفيد آير، وأضاف فين: "المفارقة هي أنني شعرت أنني حصلت على ما أرادته الشخصية في النص الأول ، لكنني شعرت أن هناك أشياء تتعارض مع هذه الحقيقة - وهنا جاء ديفيد".



