شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: أقرب أدوارى لقلبى نبيلة فى الحقيقة والسراب وحلاوتهم فيها منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة سمية الخشاب، عن تعرضها لأعمال السحر لوقف حالها فى حياتها العملية، كما كشفت عن أقرب الأدوار لقلبها وهل خضعت لعملية تجميل من قبل.

وقالت سمية الخشاب، خلال ندوتها في " الخليج 365"، السحر والحسد مذكورين فى القرآن والشر والخير موجودين، والحصن بتاعى إنى دائما أكون قريبة من ربنا وأعمل خير كتير وأحسن الظن بالله وكل ده بيحمى من السحر وعندى ثقة بالله إنه هيحمينى.

وعن خضوعها لعملية تجميل ردت قائلة:"فى تصوير مسلسل كيد النسا الجزء الأول كنت بأخذ كورتيزون ومعملتش عمليات تجميل، أنا ربنا خلقنى حلوة وشوفوا الصور كلها لو احتاجت عملية تجميل هعمل بس عند دكتور شاطر مرحوش ارمى نفسى فى الهلاك".

وعن أقرب الأدوار لقلبها من أعمالها، قائلة:"بحب دور نبيلة فى مسلسل "الحقيقة والسراب" وبعشقها لأن فيها منى كتير، و"حلاوتهم" فى مسلسل موسى فيها منى كتير ورومانسية أوى وجدعة جدا وبنت بلد" .

يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.