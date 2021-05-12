شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى مع أبطال "ضل راجل":فخورة بوجودى فى هذا العمل مع كوكبة من النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة نرمين الفقى، عن سعادتها بالتواجد والعمل فى مسلسل "ضل راجل"، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الحالى، مع الفنان ياسر جلال والمخرج أحمد صالح وباقى أبطال العمل، مقدمة الشكر لشركة سينرجى على هذا العمل.



نرمين الفقى وياسر جلال

"من قلبى أنا سعيدة وفخورة فى وجودى فى هذا العمل المحترم مع كوكبة من النجوم وأولهم الفنان ياسر جلال، شكرا سينرجى، شكرا الأخ والصديق المخرج أحمد صالح، مخرج سلس وجميل، شكرا للمبدع أحمد عبد الفتاح، أنت عبقريو موهوب، بحبكم كلكم، كل رمضان والكل طيب".



كواليس مسلسل ضل راجل

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال إطلاق سليم النار على عمرو "محمد يسرى"، ويبحث عن ورقة زواجه من شهد "رنا رئيس".



تصوير ضل راجل

تتصل ملك "نور اللبنانية" بالضابط محمود عبد المغنى لتستنجد به ويسرع إليها، كما تخبر جلال بأن عمرو ورجاله هجموا عليها وأخذوا عقد زواج ابنته والفلاشة، يحضر خليل بك حفيدة جلال من أجل تحرير ابنته غادة ويستعد لمقابلته، ويتصل الضابط عبد المغنى بجلال وينصحه بالتخلى عن سياسة الخطف والتهديد وأن هذا يضر بقضيته.





يصل خليل بك لمقابلة ياسر جلال فى المكان المتفق عليه، وبعد تفتيشه يأخذ حفيدته، ويطالبه خليل بك بتسليم ابنته غادة لكنه يحبسه بجوار ابنته حتى تسليم عقد الزواج وفيديو الحادثة، وفجأة يحضر سليم "محمد يسري" ومعه عدد من البلطجية ويطلقون النار فى الهواء ويحررون خليل بك وغادة.

تحضر قوة من الشرطة فى المكان المتواجد به جلال وسليم وخليل بك قبل أن يطلق سليم النار على جلال وحفيدته ويتبادلان إطلاق النار، ويتم إلقاء القبض عليهم بجانب جلال المتهم فى قتل عمرو "محمد يسرى"، وتأمر النيابة بحبس سليم وحازم وغادة، وإجراء تحليل dna لابنة شهد وتحويل أوراق القضية إلى المحامى العام والإفراج عن جلال.





ويتزوج سعيد المحامى من شهد بعد موافقة أبيها جلال، وتحضر أخته وزوجها زغلول ويطلبان منه السماح. كما يتزوج محمود عبد المغنى الدكتورة ملك "نور اللبنانية".





مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.