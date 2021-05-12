شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تنهى تصوير فيلم House of Gucci بصورة مع ريدلي سكوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة ليدي جاجا على Instagram صوربمناسبة انتهاء فيلمها الجديد House Of Gucci ، وظهرت في الصوروهي تضرب بقبضتيها قبضة مخرج الفيلم ريدلي سكوت، وفي الفيلم ستظهرالفائزة بجائزة الأوسكار بدور باتريسيا ريجياني، الزوجة السابقة لوريث جوتشي "ماوريتسيو جوتشي"، الذي تم توظيف قاتل محترف لقتله في منتصف التسعينيات.



ليدي جاجا تحتفل بانتها تصوير فيلمها الجديد برفقة ريدلي سكوت

ويعتبر هذا الدور ثاني دوربطولة لـ ليدي جاجا منذ 2018 A Star Is Born ، حيث حصلت على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة.

وانتهت ليدى جاجا، من تصوير فيلم السيرة الذاتية القادم House of Gucci، الذى كانت تقيم فى إيطاليا طوال الفترة الماضية من أجل تصوير مشاهده، والتقطت عدسات المصورين ليدى جاجا، فور الانتهاء من التصوير التى بدت تشعر بسعادة غامرة لأن تصوير فيلم ريدلي سكوت اختتم أخيرًا، وذلك أثناء حضورها حفلة مع طاقم الفيلم في روما.

ليدي جاجا تحتفل بانتهاء تصوير House of Gucci

حاولت المغنية والممثلة البالغة من العمر 35 عامًا، الابتعاد عن الأنظار مرتدية سترة وقناعًا واقيًا يغطى معظم وجهها إلى جانب النظارة الشمسية، وذلك أثناء اصطحابها داخل المكان الفخم مع الأمن لحضور الحفل، وتتميز سترتها من Gucci ببطانة برتقالية رائعة وياقة وردية من الفرو الصناعي، وتحت السترة ارتدت ليدى جاجا، تيشيرت مطبوع برسومات، كما اختارت مجموعة منتقاة من القلائد الذهبية، فيما ظهرت وهى تحمى نفسها من عدوى فيروس كورونا بقناع وجه منقوش، أيضًا شوهدت وهي تمسك حقيبة يد سوداء كلاسيكية.

ليدي جاجا في روما وسط الاجراءات الاحترازية

ليدي جاجا

وأثناء تصوير مشاهد فيلم السيرة الذاتية House Of Gucci، ظهرت النجمة العالمية ليدي جاجا في فستان زفاف أبيض مذهل، وبدت مذهلة عندما تحولت إلى شخصية "الأرملة السوداء" باتريزيا ريجيانى، وهي تصور حفل زفافها على ماوريتسيو جوتشي، الذي يؤدي دوره آدم درايفر.

ليدي جاجا في تصوير House Of Gucci

وتوثق دراما السيرة الذاتية لريدلي سكوت، زواج ريجياني وطلاقها والمؤامرة اللاحقة لقتل زوجها السابق، فيما انضمت مؤخرا الممثلة سلمى حايك إلى فريق عمل فيلم "House of Gucci"، للمخرج ريدلي سكوت الذي يقوم ببطولته ليدي جاجا وآدم درايفر، وسيكون العمل من إنتاج شركة MGM، وفق للتقرير الذى نشر على موقع "the wrap".

ليدي جاجا ترتدى فستان زفاف في تصوير House Of Gucci

وتلعب سلمى حايك في "House of Gucci" دور Pina Auriemma، صديقة Reggiani، ساحرة، حُكم عليها بالسجن لمدة 25 عامًا في أعقاب محاكمة Maurizio Gucci في جريمة القتل في عام 1998 بزعم تنظيم عملية القتل مقابل رقم كبير من المال.

ومن المقرر أن يطرح فيلم "House of Gucci" بـ دور العرض في 24 نوفمبر من العام الجارى 2021، في الولايات المتحدة عبر الولايات المتحدة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".