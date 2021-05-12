شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يروج للحلقة الأخيرة من "النمر": انتظروا الدمار.. حان وقت الحساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم محمد إمام للحلقة الأخيرة من مسلسل "النمر" الذي نافس به بالموسم الرمضاني الحالي، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"انتظروا الدمار.. الحلقة الأخيرة من النمر"، كما نشر صورة له وعلق عليها قائلا :"جه وقت الحساب .. كله هيتحاسب .. الكبير والصغير .. القديم والجديد .. جدع اللي هيطلع حي يا صاغة".



محمد امام



النمر

وكشفت الحلقة 29 من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، والذى يذاع يوميا فى تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع على قناة الحياة، ضمن الموسم الرمضانى الكثير من الأحداث، حيث علمت شمس "نرمين الفقى" من أخوها عنتر "بيومى فؤاد" أن خالد الشيمى "مؤمن نور" قد جند أحد رجال النمر "محمد إمام" وقامت على الفور بإبلاغه، فأخذ احتياطاته ووضع ألماظ مضروب بدل الذهب فى سيارتين تحركا مع رجاله، وبالفعل قامت ملك بسرقة الألماظ من سيارة، كما قام عنتر بسرقة السيارة الثانية.

كشف النمر لعامر "أحمد عبد الله محمود" أن هناك خائن بينهم، فقال له أن الخائن هو سكلانس "محمود حافظ" وجعله يشاهد صورة تجمعه بملك "هنا الزاهد" فذهب على الفور وواجه سكلانس الذى أنكر فأخذه عامر وكذلك مهندس الكمبيوتر الذى شك النمر أنه متواطئ معه وضربوهم ضربا مبرحا، ووقع عامر بلسانه أن سكلانس قام بسرقة الخنجر فشك فيه النمر لأنه لم يقل لأحد أن الخنجر قد سرق.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.