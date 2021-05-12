شكرا لقرائتكم خبر عن رغم كورونا العيد فرحة .. 4 مسرحيات بالقطاع الخاص ومسرح الدولة يقدمان 10عروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بسبب الكورونا والإجراءات المتعلقة بتحديد مواعيد إغلاق بعض الأماكن التي يجتمع بها الناس ومنها دور العرض السينمائي والمسرحي ، سيكون موسم العيد المسرحي ضعيف جدا هذا العام حيث سيكون نصيب مسرح القطاع الخاص 3 مسرحيات فقط منها مسرحيتان لأشرف عبد الباقي حيث أنه يستكمل موسم جديد من مسرحيتى "صباحية مباركة" و"مسرحية كلها غلط"، وسيتم افتتاحهما فى موسمهما الجديد بداية من الخميس 13 مايو والذى سيوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، من السادسة حتي التاسعة مساء حسب تعليمات الإغلاق.

فيما سيعود مجددًا عبد الباقي بمسرحية كلها غلط، وذلك علي مسرح نجيب الريحاني بشارع عماد الدين بوسط البلد، وسيعود كل من علي ربيع وأوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة" علي خشبة مسرح جراند نايل تاور بجاردن ستي.

كما يعود النجم هاني رمزي للمسرح من خلال مسرحية جديدة بعنوان "أبو العربى" بعد غياب حوالى 17 سنة ، ومن المقرر عرضها فى موسم عيد الفطر على أحد مسارح مدينة نصر، ويشاركه البطولة كل من أحمد فتحى وحجاج عبدالعظيم ومحمد جمعة وآخرون.

أما مسرح الدولة فيعيد عدد كبير من عروضه ويطرح عروض أخري لأول مرة ما بين مسارح القاهرة و الإسكندرية ، ابتداءً من ثاني أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك ضمن إجراءات احترازية مشددة حفاظا على سلامة الحضور، و ذلك طبقا لقرارات مجلس الوزراء و وزارة الصحة المصرية في هذا الشأن ، فتقدم فرقة المسرح القومي عرضها الناجح " المتفائل" من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل ، عزت زين ، عن نص " كانديد " لفولتير ، ومن إخراج إسلام إمام و ذلك في تمام السادسة مساء على المسرح القومي بالعتبة ،بينما تفتتح فرقة مسرح الطليعة عرض " الصندوق " عن قصة "أحلام الدمى" لطه سادات ، من تأليف و أشعار محمد زناتي، بطولة ياسر الطوبجي، ناصر شاهين، طه خليفة ، أميرة عبد الرحمن ، و من إخراج رضا حسنين، و ذلك على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة في تمام السابعة مساء.

تفتتح فرقة مسرح الغد بالتعاون مع فرقة مسرح الطليعة عرضها الجديد " طقوس العودة" من بطولة ماهر محمود، نجلاء يونس، إعداد و اخراج سعيد سليمان، و ذلك في تمام السادسة مساء على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة، بينما تقدم عرض " صاحب مقام " من تأليف مسعود شومان، بطولة أحمد مجدي، محمود الزيات، هبة قناوي ، و من إخراج عادل حسان ، و ذلك في تمام السابعة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل ابتداء من ثالث أيام العيد.

أما للأطفال فتقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "رحلة الزمن الجميل" ، تأليف وأشعار يحيي زكريا ، موسيقي وألحان كريم عرفة ، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، العرض فكرة و إخراج محمد نور ، و ذلك في تمام السادسة و النصف مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة ، و تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض " القطط " من بطولة سيد جبر ، جلال عثمان ، عايدة غنيم ، وائل ابراهيم، تأليف و أشعار صفوت زينهم واخراج صفوت صبحي، و ذلك في تمام السابعة مساء على مسرح متروبول بالعتبة،