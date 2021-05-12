شكرا لقرائتكم خبر عن الكوميديا تغزو عيد الفطر بـ 3 أفلام لـ رامز جلال ودينا الشربينى وكريم فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر موسم أفلام عيد الفطر المبارك 2021، واحد من أصعب المواسم علي صناع السينما، وذلك بسبب فيروس كورونا، ومواعيد إغلاق السينمات والذي تقرر أن يكون في الـ 9 مساء مساءً، وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهو ما دفع الصناع لطرح أفلام متوسطة التكلفة، وفى نفس الوقت تعتمد كلها على الكوميديا وهى نوعية الأعمال التي يميل لها جمهور العيد.

وينافس صناع السينما بـ 3 أفلام فقط يتم عرضها في موسم عيد الفطر الحالى، للفنانين رامز جلال وخالد الصاوى ودينا الشربينى ومصطفى خاطر وكريم فهمى.

فيلم "أحمد نوتردام"

يخوض الفنان رامز جلال، موسم عيد الفطر بفيلمه الجديد الذى يحمل اسم "أحمد نوتردام"، ويجسد رامز خلاله شخصية صحفى، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، ويجسد دوره الفنان خالد الصاوى، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام" بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التى ألفها فيكتور هوجو، ويشارك رامز جلال في البطولة، غادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم

فيلم "ديدو"

يخوض الفنان كريم فهمى موسم عيد الفطر بفيلمه الجديد الذى يحمل اسم "ديدو"، في تعاون جديد يجمع كريم مع المنتج أحمد السبكى، والذى سبق وتعاون معه في عدة أفلام من قبل سواء كممثلا أو مؤلفا، ويشاركه في البطولة، بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.

فيلم "ثانية واحدة"

وتخوض الفنانة دينا الشربينى موسم عيد الفطر بفيلمها الجديد الذى يحمل اسم "ثانية واحدة"، وهو العمل الذى تم تأجيل تصويره منذ فترة طويلة، حيث كانت مرشحة للبطولة اللبنانية هيفاء وهبى، وبعد عدة مشاكل مع منتج الفيلم محمد السبكى، وصلت إلى نقابة المهن التمثيلية، أضطر السبكى لترشيح دينا الشربينى، والتي بالفعل تعاقدت على الفور وبدأت تصويره نهاية العام الماضى، والفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير، ويشاركها في البطولة، محمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوى، تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.



