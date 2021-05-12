شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة الأصول الإسرائيلية ناتالى بورتمان ونجمة GOT يدعمان فلسطين والقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية لينا هيدي، صاحبة شخصية سيرسي لانيستر الشهيرة في سلسلة Game Of Thrones، عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني لما يعانيه من عملية التهجير التي يقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة حي الشيخ الجراح، والتي راح ضحيتها عدد من الفلسطينيين خلال الأيام الماضية.

وحرصت هيدي على مشاركة متابعيها وجمهورها، ببعض الآراء الرافضة لعملية التهجير للفلسطينيين، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، والتي تضمنت مقالاً عن الوضع في القدس، لتعلن تأيديها لهذا الرأي الذى جاء كالاتي: " يواجه أكثر من 1500 فلسطيني من أحياء القدس خطر التهجير القسري وهدم المنازل من قبل السلطات الإسرائيلية، ويشكل الأطفال نسبة كبيرة من العائلات المهددة بالتشرد، وفي أحياء سلوان في البستان وباطين الهوى، تواجه 21 عائلة هدم منازل في أقرب وقت في 11 مايو لإفساح المجال أمام موقع سياحي ضمن خطة التوسع العنصري في جميع أنحاء القدس الشرقية والضفة الغربية.

واختتم المنشور الذى دعمته هيدي بكلمات من احد الفلسطينيين الذين يواجهون خطر التهجير، الذى قال " "ما نشهده في حي الشيخ جراح هو محاولة إسرائيل محو الوجود الفلسطيني من مدينتنا الأم في الوقت الفعلي".

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى تدعم فيها هيدي، القضايا المتعلقة بالانسانية، فلها الكثير من المواقف الشهيرة فى دعم المتضررين من أحداث مماثلة، وكانت من أبرز الداعمين لقضية أصحاب البشرة السمراء فى امريكا التى اشتعلت العام الماضى بعد موت جورج فلويد.

كما تضامنت عارضة الأزياء العالمية، سيندي كيمبرلي، مع الشعب الفلسطيني ونشرت صورة لاعتداءات حيش الاحتلال عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتندد بالعنف الذى تقوده إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين.



ستوري سيندي كيمبرلي

كما انضمت النجمة العالمية ناتالى بورتمان، صاحبة الأصول الاسرائيلية، إلى النجوم والمشاهير المتضامنين مع الفلسطينيين، ونشرت توضيحاً بعنوان "ماذا تعرف عن حي الشيخ الجراح"، عبر الاستوري الخاص بحسابها بموقع انستجرام، نقلاً عن النجمة العالمية فيولا ديفيس، والذى يوضح الوضع الراهن فى حي الشيخ الجراح، لتعلن تضامنها مع احترام حرية وحقوق الفلسطينيين.