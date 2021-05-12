شكرا لقرائتكم خبر عن مش هتصدق عينيك.. هكذا صدم آل باتشينو معجبيه في بيفرلى هيلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد النجم العالمى آل باتشينو لـ لوس أنجلوس من جديد بعد أن أمضى عدة أسابيع فى إيطاليا و ذلك من أجل تصوير فيلم" House Of Gucci" للمخرج ريدلى سكوت والذى يشارك به عدد هائل من نجوم العالم .

شوهد آل باتشينو خلال قضاء وقت فراغة بشكل مميز وبسيط ، حيث سجلت عدسات مصوري" البابارتزي" عدة صور للنجم الشهير أثناء نزهة على الأقدام فى بيفرلى هيلز مع أحد أصدقائه المقربين حيث تجاذبا أطراف الحديث خلال نزهتهما، و ما لفت الأنظار أن النجم الشهير الذى يحظى بشعبية جارفة حول العالم ظهر بوزن زائد وبـ "لحيه " بيضاء وشعر غير مصفف و كأن آل باتشينو أصبح لا يهتم بتفاصيل اطلالته مثل زى قبل .

اختار نجم هوليوود المخضرم ، البالغ من العمر( 81 عاما ) ارتداء ملابس رياضية فضفاضة باللون الأسود بالإضافة الى وشاح طويل وضعة على احدى كتفيه .

حرص آل باتشينو على اتباع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا " COVID-19 " حيث كان يرتدى القناع الطبى طوال نزهته ، بينما قام رفيقه بإسقاط قناع وجهه أثناء محادثتهما.

يذكر أن فيلم" House Of Gucci" الذى يقوم ببطولته آل باتشينو يشارك به أيضا عدد هائل من النجوم العالمين و من أبرزهم ليدى جاجا و سلمى حايك وجارد ليتو وغيرهم .