شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء عن "موت" أحمد صلاح حسنى فى كوفيد 25: ممكن يكون نط من القطر وعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لمحت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء، عن وجود مفاجأة لمتابعي مسلسل كوفيد 25، بعد انتهاء الحلقة الـ 14 من المسلسل أمس، وهى عدم موت الفنان أحمد صلاح حسني، صاحب شخصية الدكتور رامى، بعد تضحيته بنفسه والقفز من القطار أثناء توجهم للمنطقة الأمنة في العين السخنة.

ونشرت مؤلفة المسلسل، عبر حسابها بموقع انستجرام، مجموعة صور تجمعهما مع زوجها الفنان يوسف الشريف والفنان أحمد صلاح حسني، وكتبت "مع دكتور ياسين ورامي من كواليس كوفيد٢٥، بتشرف اني اشتغلت مع النجم أحمد صلاح حسني اللي تحمس للشخصية من أول يوم اتعرف عليها فيه وتحمس لكل تفصيله تخصها، وسعيدة جدا بردود الأفعال عن حلقة النهارده، بحب جدا شخصية رامي وهفتقدها، وغصب عني رامي كان محتاج يلحق يكفرعن ذنبه القديم وكلام سارة ليه شجعه ينتهز الفرصة ويضحي عشان الباقي يعيش، وممكن يكون نط من القطروعاش".

كشفت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل كوفيد 25، الكثير من الأحداث، حيث ركب الجميع القطار المتجه للعين السخنة والتى تعد منطقة آمنة لا يوجد بها مصابون، بدأ دكتور محسن "أمير صلاح الدين" فى تضميد الجرح الذى نتج عن الرصاصة التى أطلق على دكتور ياسين "يوسف الشريف".

ساعدهم سائق القطار، والذى كشف لهم حقيقة الأمر، حيث أبلغهم أن المنطقة التى سيذهبون إليها أصبح بها بعض المصابين وهناك ركاب قتلوا على أيديهم من الرحلات السابقة، قرر ياسين ألا يبوح بذلك السر لباقى الركاب حتى لا يفزعوا، وبدأ الركاب يحلمون بلحظة وصولهم وما الذى سيفعلونه بمجرد الوصول، واعتذر فطين "عماد رشاد" لحمادة الذى يعمل معه على الطريقة التى كان يعاملونه بها وأنه كان فى غفلة ويقيس الناس بمقدار ما معهم من النقود.



احمد صلاح حسني



مشهد القطار وقفزه احمد صلاح حسنى

هجم أحد المصابين على القطار واستطاع رامى "أحمد صلاح حسنى" قتله، ووجدوا العديد من المصابين فوق سقف القطار فكان ولا بد أن يهربوا لعربة أخرى، وعندما حاولوا الدخول لعربة القطار الأخرى رفض الموجودون بسبب سيف "إدوارد"، وبعد محاولات دخلت مريضة الكانسر ومعها الأطفال ونهال "أيتن عامر"، وحاول الباقى القضاء على المصابين ولكن أحدهم قتل حمادة المساعد لفطين.

عاد الباقى للعربة مرة أخرى وحاولوا إقناعه أنهم غير مصابين ففى النهاية وافق على دخولهم، ووجد ياسين أن الحل الوحيد هو فك عربة القطار التى تحمل المصابين وفصلها عن باقى القطار، حاول ياسين فكها ولكنه فشل، فقام رامى "أحمد صلاح حسنى" بالقفز فوقها وفكها فالتهمه المصابون ولكنه نجح فى فك العربة وهو يعرف أنها النهاية له.



انجى علاء وزوجها يوسف الشريف واحمد صلاح حسني

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجى.