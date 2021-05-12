شكرا لقرائتكم خبر عن الرجل الأخضر " Hulk " يطالب بعقوبات على إسرائيل ويدعم فلسطين.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نجوم ومشاهير العالم، دعمهم للشعب الفلسطيني الذى يتعرض لعمليات تهجير قسرية من حي الشيخ الجراح في القدس الشرقية على مدار الأيام الماضية، بالإضافة إلى القصف الصاروخي لجيش الاحتلال على قطاع غزة واستشهاد عدد كبير من الفلسطينيين .

وأعلن النجم العالمي مارك رافلو، صاحب شخصية الرجل الأخضر – Hulk في عالم مارفل للأفلام، دعمه الكامل للشعب الفلسطيني بعد القصف الصاروخي لجيش الاحتلال على غزة، وشارك متابعيه وجمهوره بتغريدة عبر تويتر للتنديد بجرائم الإسرائيليين في حق الفلسطينيين.

وقال رافلو في تغريدة "1500 فلسطيني يواجهون الطرد في القدس، أصيب 200 شخص وقتل 9 أطفال، ساعدت العقوبات على جنوب إفريقيا في تحرير شعبها أصحاب البشرة السمراء، لقد حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل لتحرير الفلسطينيين"، مضيفاً هاشتاج شيخ جراح الذى يتصدر قوائم تويتر عالمياً خلال الأيام الماضية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى الساعات الماضية، قرية زبوبا بجنين، وسط إطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، واندلعت على إثرها مواجهات.

وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى لاندلاع مواجهات وإصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق.