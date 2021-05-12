محمد رمضان.. من الاتهام بالتطبيع إلى التبرع لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن الفنان محمد رمضان عن تبرعه بأرباح أحدث أغانيه "فيرساتشي بيبي"، لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني، تضامنا مع ضحايا العدوان الإسرائيلي في حي الشيخ جراح، وتأتي هذه المبادرة مع مواقف عديدة تباينت خلالها طريقة تعامل الفنان المثير للجدل تجاه القضية الفليسطينية، والتي وصلت إلى حد اتهامه بالتطبيع.

وواجه الفنان محمد رمضان في نوفمبر الماضي أزمة عنيفة، بعد تداول الصور التي تجمعه مع المطرب الإسرائيلي عمير ادام، ومجموعة من الإسرائيليين خلال تواجده بإحدى الحفلات في دبي، ليواجه بعدها اتهامات بالتطبيع.

وبسبب اتهامه بالتطبيع أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن إيقاف محمد رمضان، وإحالته للتحقيق، وقررت وقتها الشركة المنتجة إيقاف تقديم مسلسل "موسى"، وذلك قبل عودته إلى مصر، وتقديم اعتذارا رسميا خلال التحقيقات.

أزمة غزة

ومع عرض مسلسل "موسى" في رمضان الحالي، تعرض الفنان محمد رمضان للهجوم بدعوى تقديمه قطاع غزة كمركز لتجارة المخدرات، وقام محمد أبو ثريا "مدير إدارة الإنتاج الفني في حركة حماس"، بالتعليق و قال في تصريحات صحفية "تدين حماس الزج باسم قطاع غزة في المسلسل المصري موسى"

ومن جهته رد الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية في موقع فيس بوك، وكتب :" آطلب مشاهدة باقي المسلسل، قبل التهديد وزرع الفتنة بيني وبين أهل غزة الكرام".

وأضاف،:"في أحداث العمل، عندما أصيب موسى قاموا بعلاجه ورعايته، وهو ليس تاجر مخدرات، بل تعلم من غزة التجارة الشريفة، وقاموا بمساعدته معنويا ماديا ومعنويا نظرا للإخوة العربية، حتى أصبح رجل أعمال ناجح، وللعلم الأحداث تدور عام 1943 ".

فلسطين في القلب

ومع بداية العدوان الإسرائيلي على سكان حي الشيخ جراح، نشر"رمضان" مقطع فيديو له قال خلاله: "ربنا وقلبنا مع اخواتنا الفلسطينيين، ربنا يشفي المصابين ويرحم شهدائنا ويسكنهم فسيح جناته ويقويكوا"

وتابع " "ثقة في الله تبقوا في أحسن حال دايما ويرزقكوا الأمن والاستقرار لمصر"، كما علّق على الفيديو قائلًا: "فلسطين في القلب".

وأعلن الفنان محمد رمضان عن تبرعه بكامل أرباح كليبه الجديد "فيرساتشي بيبي" إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

ونشر "رمضان" مقطع فيديو من الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "إن شاء الله بكرة الكليب فيرساتشي بيبي على قناتي الرسمية على يوتيوب، كامل الأرباح إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

ويشارك محمد رمضان في سباق دراما رمضان الجاري بمسلسل "موسى"، ويشارك في بطولته سمية الخشاب، رياض الخولي، هبة مجدي، سيد رجب، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة