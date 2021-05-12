كارول سماحة وأسرتها رفقة إلهام شاهين على النيل (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة تجمعها بأسرتها والفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت كارول على الصورة :"الإفطار الأخير مع العائلة والأصدقاء على النيل، مصر".

ومن ناحية أخرى طرحت كارول كليب "بقالي كتير" مع الفنان هاني شاكر، إذ دمجت المخرجة بتول عرفة قصة تمثيلية واحدة بكلبين مختلفين، وللمرة الأولى تشارك الفنانة كارول سماحة كموديل بكليب "بقالي كتير" للفنان هاني شاكر.

كليب "بقالي كتير " للفنان هاني شاكر من كلمات إيهاب أبو زيد، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل