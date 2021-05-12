إيمي سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها وتدعو الإعلام لتحري الدقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: في رسالة جديدة لها، طالبت الفنانة إيمي سمير غانم، من جمهورها، الدعاء لوالديها، بالشفاء وتمام العافية.

وكتبت إيمي، على صفحتها عبر فيسبوك: «اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيهم وتمدهم بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير.. دعواتكم».

وكانت إيمي، قد طالبت من الجميع تحري الدقة فيما ينشر عن حالة والديها الصحية، وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج ابنة الفنان سمير غانم، قد نفى الأخبار المتداولة عن تدهور حالته الصحية.

وقال رامي، في تدوينة كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح.. السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع.. ارجوكم اتقوا الله.. مش كده!”.

وأضاف: “الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد.. مش بتزيد من هم المهموم!.. لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل.. وعلى حساب صحة الآخرين ونفسية أسرهم”.

وتابع: “لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء” كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم.. اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاء لا يغادر سقماً يا رب العالمين.. إلهي أذهب البأس رب الناس.. أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءا لا يغادر سقما.. اللهم انا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية.. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير”.