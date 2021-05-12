اتهام “نسل الأغراب” بالاقتباس من هذا المسلسل العالمي.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بجــــــرد: شهدت الحلقة 29 من مسلسل “نسل الأغراب” أحداثا مثيرة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلقوا عليها بكلمات مؤثرة وجمل انتقادية بعدما قتل كل من سليم وحمزة ابني جليلة الغريب.

وأكد الجمهور أن نهاية المسلسل بقتل الشباب وأبناء الأبطال جميعاً تعتبر صفحة جديدة يقتبسها المخرج محمد سامي في أعماله من أحداث مسلسل الفانتازيا الشهير Game Of Thrones.

حيث كشف المتابعون لمسلسل أن المرة الأولى التي اقتبس فيها سامي من المسلسل العالمي كانت في الحلقة الأخيرة من مسلسل “ولد الغلابة”، الذي عرض في رمضان ٢٠١٩، وقام ببطولته أحمد السقا ومي عمر بطلا “نسل الأغراب” أيضاً.

حيث انتهت أحداث ولد الغلابة بقتل أحمد السقا لمي عمر، التي كان يحبها مثلما قتل جون سنو حبيبته ديناريس تارجيريان “أم التنانين” في نهاية المسلسل الشهير لوقف شرورها ورغبتها في الانتقام.

أيضا قُتل كل ورثة العرش الحديدي من أبناء سيرسي لانيستر التي كانت الشخصية الأبرز في المسلسل الشهير، والمعروف عربيا باسم “صراع العروش”، ما مهد لوفاتها أيضاً في الحلقة النهائية من الموسم الثامن والأخير للعمل الأنجح في تاريخ الدراما الأجنبية.

قتل عساف لسليم الغريب، ورد عليه غفران بقتل ابنه حمزة، للأخذ بثأر ابنه في مشهد مؤثر ومفاجئ لمتابعي المسلسل الرمضاني، في الوقت الذي انتظر فيه الجمهور طويلا لمعرفة مسار الصراع بين أبرز ثنائي في نسل الأغراب.

وكان محمد سامي قد أوضح في تصريحاته ببرنامج العرافة منذ أيام، رداً على النقد الموجه لمسلسله المبالغ فيه، قائلاً: من الطبيعي إن المسلسل يكون مبالغاً فيه وفِي شخصياته.. مسلسل Game Of Thrones كان مبالغاً فيه وهو ما قصدت أن أحكيه في المسلسل هو أنهم أغراب فغضبهم مبالغ فيه”.