دوا ليبا نجمة جوائز "بريت" لسنة 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فازت المغنية دوا ليبا في لندن بجائزة ألبوم العام وبلقب أفضل فنانة بريطانية خلال احتفال توزيع جوائز "بريت" البريطانية لموسيقى البوب.

فيما فازت نساء أيضاً في معظم الفئات المختلطة، ونالت دوا ليبا الجائزتين خلال الاحتفال الذي أقيم في مدرج "أو 2" في لندن بحضور أربعة آلاف شخص، في إطار تجارب تقيمها الحكومة للسماح بإقامة أحداث جماهيرية مع تراجع معدل الإصابات بـ"كوفيد-19".

وفي ما يأتي الفائزون بأهم الجوائز:

أفضل ألبوم بريطاني خلال السنة: "فيوتشر نوستالجيا" لدوا ليبا

أفضل فنان منفرد: جاي هاس

أفضل فنانة منفردة: دوا ليبا

أفضل فنان واعد: أرلو باركس

أفضل فرقة بريطانية خلال السنة: "ليتل ميكس"

أغنية العام: "ووترميلون شوغر" لهاري ستايلز

أفضل فنانة منفردة عالميا: بيلي إيليش

أفضل فنان منفرد عالمي: ذي ويكند

أفضل فرقة عالمية: "هايم"