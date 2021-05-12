جائزة الأيقونة العالمية.. تايلور سويفت تدخل التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخلت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، التاريخ بعدما أصبحت أول مغنية في التاريخ تحصل على جائزة الأيقونة العالمية.

جاء ذلك خلال حفل جوائز بريت الموسيقية الأكثر شهرة في بريطانيا، وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن عددا من زملاء تايلور أشادوا بمساهمتها الكبيرة في مجال الموسيقى، ومنهم سيلينا جوميز، وإد شارين.

وقالت تايلور سويفت: "أنا ممتنة للغاية لجمهوري البريطاني.. أحبكم كثيرا لكل ما فعلتموه من أجلي".

وفازت المغنية دوا ليبا بجائزة أفضل ألبوم غنائي وأفضل مغنية منفردة.

ويقام الحفل لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا، حيث ظهر المرشحون هذا العام على المسرح أمام عدد محدود من المشاهدين في ساحة " أو تو " في لندن.

وفاز فريق ليتل ميكس النسائي على جائزة أفضل فريق غنائي بريطاني، وقالت عضوة الفريق ليج آن:" ليس من السهل أن تكون امرأة في قطاع موسيقى البوب في المملكة المتحدة، لقد شهدنا كراهية النساء والهيمنة والافتقار للتنوع.. نحن فخورون بكيفية بقائنا سويا، ونحن نستخدم أصواتنا بصورة أكبر من ذي قبل".

وكان الحفل قد بدأ بعرض مسجل لفريق " كولد بلاي" على ضفاف نهر التايمز، وفازت المغنية بيلي أيليش بجائزة أفضل مغنية منفردة دولية.

وقامت ميشيل أوباما بالإعلان عبر تقنية الفيديو عن فوز المغني ذي ويك اند بجائزة أفضل مغني منفرد دولي.