شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعلن التبرع بكامل أرباح أغنيته الجديدة للهلال الأحمر الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد رمضان برومو أغنيته الجديدة "فيرستشي بيبي"، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، والمنتظر طرحها كاملة اليوم عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، لافتا أنه سيتبرع بجميع أرباح الأغنية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني بعد الإعتداءات الوحشية التي يتعرض لها منذ أيام علي يد جنود الإحتلال الإسرائيلي.

ونشر رمضان البرومو للأغنية، مصحوبا بتعليق :"إن شاء الله بكرة الكليب ڤيرساتشي بيبي على قناتي الرسمية على يوتيوب ..كامل الأرباح إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. ثقة في الله نجاح".

وكان قد نشر صور من كواليس تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق :" باقي ٩ أيام على أول كليبات الصيف، ڤيرساتشي بيبي هدية العيد لجمهوري الغالي"، والذي ستشاركه فيه الفنانة الهندية أورفاشي راوتيلا.

ويشارك محمد رمضان فى بطولة مسلسل "موسى" في السباق الرمضاني 2021، بطولة كل من سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

ونشررمضان مقطع فيديو مع فريق عمله وهو يحتفل بآخر يوم في موقع التصوير، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، قائلاً: "النهاردة تم بحمد الله انتهاء تصوير (موسى)، تشرفت بوجودي مع فريق عمل هذه الملحمة الدرامية بقيادة المخرج العبقري محمد سلامة، والمؤلف الكبير ناصر عبدالرحمن".