شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة فى السوق.. نظارة سوداء وإيشارب أسود لإنقاذ ليلى مراد من تزاحم الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للشهرة ضريبة يدفعها الفنان رغم مميزاتها الكثيرة، فكثيراً لا يستطيع النجم أن يمارس حياته الطبيعية أوأن يتجول فى الشارع وفى الأسواق كسائرالناس، خاصة إن كان نجم محبوب يتلهف الجمهور لرؤيته ويجتمع حوله أينما ظهر.

وفى كثير من الأحيان تتعرض نجمات الفن لمواقف أهمها التزاحم حين يخرجن للتسوق أو لممارسة حياتهن الطبيعية كأى سيدة عادية.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1952 نشرت المجلة موضوعاً تحت عنوان "عندما يذهبن إلى السوق" تحدثت خلاله عدد من نجمات الزمن الجميل عن بعض المواقف التى تعرضن لها أثناء ذهابهن للتسوق.

وكان من بين هؤلاء النجمات الفنانة الكبيرة ليلى مراد التى اشارت إلى أنها أعدت فى أحد الايام قائمة طويلة بالطلبات التى تحتاجها وخرجت إلى السوق لشرائها فى الصباح.

وقالت ليلى مراد :" ظللت أتنقل من متجر لأخروالجمهور يلتف حولى ويتابعنى والزحام يشتد حولى باستمرار حتى اضطررت للعودة إلى منزلى "

وتابعت :" لم اشترى من القائمة الطويلة التى أعددتها سوى شيئين فقط من عشرات الطلبات التى كتبتها، حيث كان الجمهور يحول دون وصولى إلى المكان الذى أريد الشراء منه"

وأضافت الفنانة الجميلة:" حرصت فى اليوم التالى على أن أرتدى نظارة سوداء فوق عينى وإيشارب أسود فوق رأسى قبل أن أخرج من البيت ، وذهبت إلى المتجر الذى أريد الشراء منه فى ساعة مبكرة وانتظرت حتى فتح أبوابه، ولم تمض سوى نصف ساعة وكنت اشتريت كل ما أريده دون أن يعرفنى أحد، واعتدت بعدها أن أخرج متخفية إذا أردت التسوق أو شراء أى طلبات".