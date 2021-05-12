الملكة ليتيزيا مثل كيت ميدلتون.. تعيد تدوير ملابسها بعد عقد كامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مايو 2021 10:41 صباحاً - يعتقد الناس خطأ بأن الملكات والأميرات والدوقات والكونتيسات الأرستقراطيات في القصور يرتدين ملابسهن الفاخرة مرة واحدة، ولا يكررن ارتداءها مرة أخرى خاصةً في المناسبات العامة، لكن تبين أن هذا غير صحيح، فملكات وأميرات هذا العصر يشعرن بمعاناة بنات الشعب، ولا يرين في إعادة تدوير ملابسهن لتخفيض النفقات الملكية، ومن أبرز من فعل ذلك: دوقة كامبريديج كيت ميدلتون، والملكة الإسبانية ليتيزيا.

الملكة ليتيزيا مثل كيت ميدلتون تعيد تدوير ملابسها لأكثر من عقد كامل-الصورة من حسابها بأنستغرام

فبحسب موقع "هولا"، تشتهر الملكة الإسبانية ليتيزيا مثل دوقة كامبريديج كيت ميدلتون بأنها تعيد تدوير ملابسها دائماً، وآخر إعادة تدوير ملابس لها، قيامها بارتداء فستان أنيق أعادت تدويره وارتداءه بعد عقد كامل من الزمن.

حيث خرجت الملكة الإسبانية ليتيزيا البالغة من العمر "48 عاماً" يوم الجمعة 7 مايو-أيار الجاري وهي مرتدية فستاناً سبق وارتدته يوم تعميد ابنتها الأميرة ليونور عام 2006.

الملكة ليتيزيا في احتفال رسمي بأكاديمية الطيران العسكرية-الصورة من حسابها بأنستغرام

وبحسب موقع "هولا" ،الفستان الأنيق الساحر من تصميم "فيليب فاريلا"، وتميز الفستان بتصميم عصري بياقة مطوية، وتنورة ضيقة، وأكمام طويلة، وأزرار في المنتصف، وهو مريح ومناسب جداً لكافة المناسبات.

وظهرت الملكة ليتيزيا وهي أم لطفلتين يوم الجمعة بتحديث أنيق لفستانها الذي سبق وارتدته قبل عقد كامل مع شعر مرفوع على شكل ذيل حصان، وكمامة طبية بيضاء اللون، وحقيبة من كارولينا هيريرا، وحذاء من ماجريت.

ارتدته بعد 15 عاماً مجدداً باحتفال في أكاديمية الطيران العسكرية الإسبانية

الملكة ليتيزيا ترتدي فستانا سبق وارتدته قبل 15عاما-الصورة من حسابها بأنستغرام

وقامت الملكة ليتيزيا "48 عاماً" بارتدائه مرة أخرى مجدداً بعد مرور 15 عاماً على ارتدائه للمرة الأولى بمناسبة زيارتها أكاديمية الطيران العسكرية (ACAVIET) في كولمينار –فيجو الإسبانية.

عيد ميلاد الأميرة ليونور ال16

الملكة ليتيزيا-الصورة من حسابها بأنستغرام

وبعد مرور 15 عاماً على تعميد الأميرة ليونور،سيحتفل الملك فيليب وزوجته الملكة ليتيزيا بعيد ميلاد ابنتهما الكبرى ليونور السادس عشر في شهر أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن الأميرة ليونور "15 عاماً" وريثة العرش الإسباني شاركت في شهر مارس-آذار الماضي بأول رعاية ملكية فردية لها في معهد سرفانتس في مدريد ،ومن المفترض بالأميرة ليونور الإنتقال إلى المملكة المتحدة هذا العام لدراسة البكالوريا الدولية في

UWC Atlantic College..