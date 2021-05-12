جون ترافولتا مازال وفيا لزوجته كيلي بريستون: ويشيد بها بمعايدة مؤثرة في يوم الأم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مايو 2021 10:41 صباحاً - حين يكون السائد تعافي الرجال عاطفياً من فقدان شريكاتهم بالموت أو الطلاق سريعاً، يثبت نجم هوليوود وفيلم "حمى ليلة السبت" أنه مازال وفياً لذكرى زوجته الراحلة الممثلة كيلي بريستون، ولم يرتبط لليوم بغيرها، ويذكرها كل فترة وأخرى بطريقة رائعة ومؤثرة للغاية.

تذكرها بطريقة مؤثرة في السوشيال ميديا

صورة نشرها جون خلال معايدة يوم الحب له مع زوجته-الصورة من حسابه في أنستغرام

وعبر كعادته نجم هوليوود الممثل الأمريكي جون ترافولتا البالغ من العمر "67 عاماً" عن فقدانه لها، وعدم قدرته على نسيانها تماماً وطي صفحتها في حياتها خاصةً وإنها كانت مصدر سعادته وأم أبنائه الثلاثة، فتذكرها مؤخراً الأحد الفائت بطريقة مؤثرة في منصات "السوشيال ميديا" وحسابه في موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام"، فوجه لها معايدة مؤثرة بمناسبة يوم الأم الأول للعائلة بعد وفاتها، والذي يحتفل به في الولايات المتحدة باليوم العاشر من مايو- أيار الجاري فنشر بهذه المناسبة صورتين لكيلي مع عائلتها وأطفالها وعايدها مشيداً بها كأم قائلاً:" عزيزتي كيلي لقد منحتني في حياتي ثلاثة أطفال هم الأروع على الإطلاق ،أشكرك ،نحبك ،ونفتقدك، عيد أم سعيد".

وحصدت صورة جون ترافولتا مع زوجته الراحلة كيلي بريستون وطفليهما العائلية على 636 ألف إعجاب خلال يوم واحد من الأحد لغاية أمس الإثنين في حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام".

إيلا تعايد والدتها كيلي

وأشادت أيضاً إبنة جون ترافولتا الكبرى إيلا "21 عاماً" بوالدتها الراحلة كيلي بريستون، فوجهت لها هي الأخرى معايدة مؤثرة في حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي قالت فيها: "شكراً لك على كل مافعلته من أجلنا، ومن أجل هذا العالم، أفتقدك، وأحبك كثيراً، إبتسامتك وحبك معي دائما، أتمنى لك ولجميع الأمهات،يوم أم سعيد".

ونشرت صورة لها بمرحلة الطفولة مع والدتها كيلي بريستون في حسابها الخاص بأنستغرام.

مأساتان عائليتان

يشار إلى أن كيلي بريستون وجون ترافولتا تزوجا قبل 30 عاماً في عام1991، وأثمر زواجهما الناجح ثلاثة أبناء، هم: إيلا "21 عاماً" ،و"جيت" الذي صدمها وفاته عن عمر "16 عاماً" عام2009 ، وبنجامين "10 أعوام".

وأصيبت كيلي بريستون بمرض سرطان الثدي وعانت لمدة عامين خلال العلاج الكميائي الصعب، ووصف جون معركتها القاسية مع السرطان قائلاً: " لقد كافحت كيلي بشجاعة، وهي محاطة بحب ودعم الكثيرين". ولكنها خسرت معركتها في 12 يوليو- تموز 2020" .

وشكّل موتها صدمة ومأساة ثانية كبرى لعائلتها بعد وفاة ابنهما جيت الصادمة بعمر صغير، لكن استطاع جون ترافولتا تقبل موتهما بشجاعة، واستطاع وولديه "إيلا" و"بنجامين" عبور مآسيهما لبر الأمان العائلي بنجاح مثير للإعجاب.