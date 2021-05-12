تايلور سويفت.. أول امرأة تفوز بـ"بريت" العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مايو 2021 10:41 صباحاً - تستعد "تايلور سويفت" المغنية العالمية وكاتبة الأغاني لصنع التاريخ كأول امرأة تحصل على جائزة الأيقونة العالمية في حفل توزيع جوائز بيرت حيث سيتم منح نجمة البوب الجائزة المرموقة في الحفل السنوي الذي سيقام في O2 Arena بلندن مساء الثلاثاء. كما تم ترشيح "سويفت" أيضًا في فئة الفنانات المنفردة الدولية، وهي سادس ترشيح لها لجائزة بريت حتى الآن.

سبب تكريم "تايلور سويفت"

وبحسب موقع "CNN" عند الإعلان عن الجائزة ، قالت الهيئة الموسيقية بريت في بيان إن "سويفت" تم تكريمها لتأثيرها الهائل على الموسيقى في جميع أنحاء العالم والإنجازات المذهلة حتى الآن."

وأضافت الهيئة الموسيقية: "إن مسيرة "تايلور" لا مثيل لها حيث لقيت موسيقاها وتأثيرها صدى لدى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. لقد استخدمت منصتها لتسليط الضوء على العديد من القضايا على مستوى العالم."

"سويفت" هي أيضًا أول متلقي للجائزة غير بريطاني - لتنضم إلى مجموعة مختارة من الفائزين السابقين وهم: "ديفيد باوي" و"إلتون جون" و"روبي ويليامز".

سيستقبل عرض جوائز بريت 2021 ، الذي يستضيفه الممثل الكوميدي "جاك وايتهول" والآلاف من عشاق الموسيقى كجزء من البرنامج التجريبي لحكومة المملكة المتحدة لاستئناف الأحداث الحية بعد إغلاق فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تظهر أعمال مثل "كولدبلاي" و"أوليفيا رودريجو" و"دوا ليبا" و"ذا ويكند" على خشبة المسرح ليلاً.

جوائز أخرى

تعد جائزة بريت أو Global Icon لحظة كبيرة أخرى لـ"سويفت" البالغة من العمر 31 عامًا والتي فازت بـ 11 جائزة جرامي (جائزة مقدمة من أكاديمية التسجيل لتكريم الإنجاز في صناعة الموسيقى) ، بما في ذلك ألبوم العام ثلاث مرات.

وفقًا لشركة الرسوم البيانية الرسمية، سجلت "سويفت" مؤخرًا ألبومها السابع - رقم واحد في المملكة المتحدة - مع إعادة تسجيل نسخة من ألبومها LP الثاني ، "Fearless".

إن إعادة صياغة السجل الأصلي ، الذي وصل أيضًا إلى المرتبة الأولى على مخطط Billboard 200 بعد إصداره عام 2008، أكسبها مؤخرًا ألبومها التاسع رقم واحد في Billboard.