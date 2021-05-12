محمد صلاح ينشر صورة له من القدس… طفح الكيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 54 دقيقة

نشر قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح صورة له من القدس، مطالبا قادة العالم، بوقف العنف وقتل الأبرياء.

وكتب صلاح على حسابه عبر “تويتر”: “إنني أدعو جميع قادة العالم بما في ذلك رئيس وزراء البلد الذي كان موطنا لي طوال السنوات الأربع الماضية إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتل الأبرياء على الفور، لقد طفح الكيل”.

وذكر صلاح في نهاية التغريدة اسم بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا موجها حديثه له.

وقبلها نشر صلاح صورة له من أمام المسجد الأقصى في فلسطين، ووضعها صورة شخصية له.

وكان عدد كبير من لاعبي وأندية كرة القدم في العالم قد عبروا عن دعمهم للقضية الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية.

وعلى رأس هؤلاء اللاعبين رياض محرز وبول بوجبا ومحمد النني وأحمد حجازي وساديو ماني وأشرف حكيمي.

وتعرض صلاح لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفوه نشطاء الإنترنت بتخاذله عن نصرة القدس، وذلك بحسب “سبوتنيك”.