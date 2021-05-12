حسن شاكوش يواجه أزمة بسبب صورة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - مايو - 2021 10:04 صباحًا

تعرض مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، لانتقادات واسعة، بعد تداول صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر وهو يجلس على مقعد فخم وبجانبه مجموعة من الكتب الملقاة على الأرض، ما تسبب في إثارة غضب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين قال بعضهم إن ما قام به يعد إهانة للعلم.

وذكرت “بوابة أخبار اليوم” المصرية، إن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صوره لحسن شاكوش، وهو يصور أحد الأعمال الفنية الخاصة به، وبجانبه مجموعة من الكتب ملقاة على الأرض.