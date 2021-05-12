سمية الخشاب تحكي قصة أغنية أحمد سعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: حالة من الجدل أثارها ظهور الفنان المصري أحمد سعد ضمن حلقات مسلسل “موسى” الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، وبالتحديد حينما قام بالغناء في حفل الزفاف الذي جمع محمد رمضان بسمية الخشاب.

وأثار الأمر حيرة الجميع خاصة وأن الثنائي سعد وسمية الخشاب كانا متزوجين، وانفصلا بسبب أزمة كبرى واتهمت الأخيرة أحمد سعد بالاعتداء عليها وتدمير طحالها، ليأتي ظهورهما معا في المسلسل بمثابة المفاجأة الصادمة، كما أن المشهد الذي يوضح زواج موسى من حلاوتهم في الأحداث وقيام سعد بإحياء حفل الزفاف، كان متماشيا مع حالة الصدمة لدى الجمهور.

وفي حوار مع “العربية”، روت سمية الخشاب قصة ظهور أحمد سعد في مشهد زفافها في العمل كمطرب في الفرح، وقالت: “الفكرة كانت لطيفة عندما عرضها علي محمد رمضان، وطلب مني رأيي فوافقت، فقالي لي لابد من موافقتك فأنا لا أريد أن أقدم على أي عمل يزعجك أو يجرحك، فقلت له “كممثلة لو الأغنية ستكون لها أجواء مميزة ضمن أحداث العمل وبشكل مميز، فأنا موافقة”، وليس لدي مشاكل مع أحمد سعد في العمل”.

وأضافت سمية: “لقد أًصبح لدي حالة من التسامح مع أي شخص في حياتي، سواء جيد أو سيء أو طيب أو شرير فلقد سامحت الجميع، فلم يصبح هناك حمل فوق أكتافي إني متضايقة أو غاضبة من أي شخص، وحتى أحمد سعد دخل المشهد ووجه التحية لي، وتم التقاط مجموعة من الصور الفوتوغرافية، والمشهد كان مميزا جدا وتفاعل الحضور مع الأغنية”.

وعمّا إذا كانت قد ندمتِ على موافقتها على ظهور أحمد سعد في المسلسل بعد التعليقات التي كتبت من جانب معجبيه، قالت سمية: “أنا لا أندم على أي قرار اتخذته بسبب عملي، والأمر كان لطيفا ومختلفا، والفكرة كانت جديدة عندما عرضها أحمد سعد على محمد رمضان، وطبيعي ردود الأفعال تكون ما بين مؤيد ومعارض فلقد تعودنا على تلك الأمور”.

مسلسل “موسى” يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، والفنانة سمية الخشاب، وهو من تأليف الكاتب ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وشهدت الحلقة 21 من المسلسل مشهد زواج “موسى” محمد رمضان، والمعلمة “حلاوتهم” سمية الخشاب، بعد موافقة شقيقها المعلم “وهبة” سيد رجب، وإقامة حفل زفاف بحضور معلمي سوق باب اللوق، وتختم الحلقة عند مشهد دخول “مغاوري” من المطاريد ومكلف بقتل “موسى”.