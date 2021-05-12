غادة عبد الرازق: “الشخصيات التي أجسّدها تؤثر عليَّ نفسياً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: أكدت النجمة غادة عبد الرازق أن الشخصيات التي تقدمها تؤثر عليها نفسياً وتؤثر في شخصيتها وتستغرق فترة طويلة للخروج من تأثيرها، لأنها تتوحد مع الشخصية تماماً أمام الكاميرا أو خلفها في حياتها العادية، حيث ذهبت منذ عدة سنوات لطبيب نفسي من أجل الخروج من هذه الحالة، التي تسيطر عليها في معظم الأحيان.

وقالت: “الفنان الجيد يتقمص كل الأدوار التي يقدمها رغبة منه في الظهور بها بالشكل المميز، ولك أن تتخيل أن الطبيب أكد أكثر من مرة أنني من الصعب أن أبتعد كلياً عن الشخصية التي أقدمها إلا بعد فترة طويلة، وهو ما أثر عليّ بدرجة كبيرة”.

من جانب آخر تستكمل غادة تصوير فيلمها الجديد «حفلة 9» بعد العيد بشهر، وقصة العمل جديدة وغريبة ونوعية مختلفة ويعتمد على الإثارة والرومانسية.

وكانت غادهة عبد الرازق قد حصدت جائزة أفضل ممثلة عربية هذا العام من جانب مهرجان أوسكار العرب، والذي ستقام فاعلياته بدبي يوم ١٩ من شهر أيار (مايو) الجاري.

وحصلت غادة على أفضل ممثلة عربية وذلك بعد تميزها في مسلسل “لحم غزال”، والذي تمكنت من خلاله من العودة بقوة إلى الدراما الرمضانية.

«لحم غزال» بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.