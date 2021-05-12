تغيير مهم يطال آيفون في 2023.. ماذا سيحدث؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: تتعلق معظم الأحاديث الحالية بشأن آيفون بجهاز iPhone 13 الذي من المتوقع رؤيته في شهر سبتمبر، ويقال: إنه يأتي بشاشة مطورة وكاميرا محسّنة، لكن يمكننا أيضًا الحديث في الوقت الحالي عن بعض الشائعات والتسريبات فيما يخص جهاز iPhone 15 أيضًا.

وقال المحلل مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo، أحد أكثر المحللين بشأن أخبار شركة آبل موثوقية في هذا المجال: إن أجهزة مودم 5G المخصصة لجهاز آيفون تبدأ بالظهور في عام 2023، في الوقت المناسب تمامًا لجهاز iPhone 15.

ويعني هذا أن شركة آبل لن تضطر بعد الآن إلى الاعتماد على المكون الذي تأخذه حاليًا من كوالكوم، مما يضطر الشركة المصنعة للرقاقات إلى دخول أسواق جديدة من أجل التعويض عن فقدان الطلبات من آبل.

وبالنظر إلى بطء مبيعات أندرويد في سوق هواتف 5G المتطورة، فقد تضطر كوالكوم إلى التنافس للحصول على المزيد من الطلبات في السوق المنخفضة التكلفة لتعويض خسارة طلبات آبل.

وكانت سلسلة هواتف آيفون 12 هي الأولى من آبل التي تأتي بقدرات 5G، لذا فإن تحديث 2023 قد يكون أول من يحظى بخطوة كبيرة من حيث أداء 5G.

ومن الصعب في هذه المرحلة تحديد ما قد يعنيه هذا التحول للمستخدمين وأداء 5G الذي يمكن توقعه، ولكن صنع أجهزة مودم 5G الخاصة بها يجب أن يمكن آبل من تحسين سرعات نقل البيانات وتقليل زمن الوصول وتحسين عمر البطارية، حيث يمكن أن يكون المكون قد تم تحسينه خصيصًا جنبًا إلى جنب مع بقية العتاد الداخلي.

مثير للاهتمام

ولن تكون هذه الأخبار مفاجأة لمراقبي الصناعة، وذلك بالرغم من أن التوقيت المتوقع مثير للاهتمام.

ومنذ أن اشترت شركة آبل أعمال شرائح المودم من شركة إنتل في عام 2019، كان من الواضح أن تطوير تقنية 5G يتم داخل الشركة.

وكانت التوقعات السابقة قد أشارت إلى أن هاتف آيفون المتضمن جهاز مودم 5G من صنع آبل يمكن أن يظهر في عام 2022، لكن هذا يبدو متفائلاً الآن، حيث يقول كو: إن الرقاقات تظهر في عام 2023 على أقرب تقدير، لذلك يمكن أن يكون بعد ذلك.

وتستخدم شركة آبل معالجاتها داخل آيفون منذ أكثر من عقد حتى الآن، وبدأت حديثًا بفعل الشيء نفسه على جانب الحواسيب، مما يقلل من اعتمادها على الموردين الخارجيين، ويسمح لكل جزء من العتاد والبرمجيات بالتكامل بإحكام وتحسين الأداء والكفاءة بشكل كامل.

وتستمر كوالكوم في الوقت الحالي في توفير أجهزة مودم 5G لجهاز آيفون، حيث إن جميع النماذج المتوقعة من iPhone 13 تأتي مع هذه التكنولوجيا.