تعافي ياسمين عبد العزيز من فيروس كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز في تصريحات لها أنها تعافت تماماً من فيروس كورونا المستجد وذلك بعد إصابتها به خلال الأيام الماضية.

وأكدت ياسمين أنها أجرت مسحة طبية جديدة؛ حيث جاءت النتيجة سلبية.

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد كشفت عن إصابتها هي وزوجها الفنان أحمد العوضي بالفيروس منذ أكثر من عشرة أيام، وأنهما خضعا للعزل المنزلي، حيث أكدت أنها كانت تعاني في أول ثلاثة أيام من تعب شديد وإرهاق وارتفاع في درجة حرارتها.

كما عانت أيضا من تكسير شديد في الجسم وهو ما جعلها تتبع البروتوكول الخاص بوزارة الصحة وتمكث في البيت، وبعد إيجابية مسحة ياسمين عبدالعزيز قام أحمد العوضي هو الآخر بمسحه طبية في اليوم التالي فكانت النتيجة إيجابية أيضاً.

وتشارك ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “اللي مالوش كبير” والذي حقق نجاحاً كبيراً، وهو يضم عدداً من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.