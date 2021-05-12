طارق لطفي يتلقى تهديدات بعد دوره في “القاهرة كابول”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: كشف الفنان طارق لطفي، عن تلقيه تهديدات بعد نجاحه في تقديم شخصية الشيخ رمزي في مسلسل “القاهرة كابول” مؤكداً أنه لم يكن خائفا من التهديدات التي وصلته بعد عرض المسلسل.

وأضاف: “كنت متوقعاً التهديدات والهجوم والشتيمة والتكفير، لكن علينا دور وطني مثل كل شخص في الدولة، وهذه الرسالة المفروضة علينا ونقدمها بلا خوف، وأنا مقتنع بما أقدمه، ومصدق للفكرة، ونحن نطرح الأفكار لكى نقول للناس فكروا من أجل طرد الأفكار المتطرفة، لأن ديننا سمح، وتراكم وتكرار تلك النوعية من الأعمال سيؤثر على الجمهور ويصل لهم”.

مسلسل “القاهرة كابول” إخراج حسام علي، الذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية “حتة مني”، والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.