شيرين عبد الوهاب تربح المليون في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: تخطت أغنية “وشي الحقيقي” التي قدّمتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب كشارة لمسلسل “لحم غزال” الذي عرض طيلة شهر رمضان المبارك حاجز المليون مشاهدة عبر قناة شيرين الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أغنية “وشي الحقيقي” من كلمات بدوي جمعة، وألحان محمد رحيم وتوزيع أمير سمير.

وكان عدد كبير من محبي شيرين على السوشيال ميديا قد أشادوا بإحساسها وصوتها في الأغنية، مشيرين إلى أنهم على ثقة كبيرة بأنه لا توجد فنانة تستطيع أن تنافسها في تقديم مثل هذه الأغنية.

يذكر أن مسلسل “لحم غزال” من إنتاج شركة “صباح اخوان” لمالكها المنتج اللبناني صادق الصباح، تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد أسامة، ويشارك في بطولة المسلسل النجوم غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، عارفة عبد الرسول، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، خالد محمود ووليد فواز.