شكرا لقرائتكم خبر عن سارة نخلة تكشف كواليس دورها فى مسلسل "القاهرة كابول" وأصعب المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة السورية سارة نخلة، عن كواليس شخصية "حرة" التي قدمتها في مسلسل "القاهرة كابول" الذى يعرض خلال شهر رمضان الجارى على قناتى CBC والحياة، وبطولة طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وعدد آخر من الفنانين.

وقالت سارة نخلة لـ ”الخليج 365”، "شخصية "حرة" من أحب الشخصيات الى قلبى وهى تعتبر أحلى شخصية قدمتها حتى الآن لأنه دور مختلف تمام عنى، وأنا حبيت شخصيتها جدا، وهى شبهى في إنها فتاة عنيدة، ومن أجل التحضيرات للشخصية غمقت شعرى بصبغه لأن المخرج كان عاوزنى أغير شكلى تماما، غير أن طول أحداث العمل بكون من غير مكياج وكل اللى حطاه هو الكحل فقط"

وعن أصعب المشاهد قالت سارة نخلة، كل المشاهد كانت حلوة لكن الصعوبة كانت في التصوير نفسه لأننا كنا بنصور في كهف ورمال، يعنى ظروف التصوير اللى صعبة لكن كانت ممتعة جدا، ويمكن المشاهد الصعبة المشهد الأول ليا أمام طارق لطفى عشان بطل العمل كنت مخضوضة شوية، وفى مشهد تانى لما سامح سيد بيشدنى من شعرى.

وعن كواليس العمل قالت سارة نخلة، طارق لطفى انسان طيب ومحترم وأنا بحبه على المستوى الشخصى، لكن طارق لطفى مقدرش يعرفنى بسبب المكياج، هو طبعا عارف إنى موجودة بالمسلسل ولكن بعد ما عملنا مشهد بقوله أنت عارفنى فمكنش عارفنى بسبب ان لونى غامق وشعرى غامق، فعرفته واتفاجئ وقال للاستايلست برافو انها عاملة شغل هايل.

مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

يذكر أن "القاهرة كابول" يرصد المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصر على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع.