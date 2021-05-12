بالصور – هكذا أصبح فاهد نجل أحلام.. ونجمات العرب يتغزلن به

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: نشرت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، صورة جديدة لابنها الأكبر فاهد من زوجها بطل سباقات السيارات القطري مبارك الهاجري، معبرة عن فخرها فيه بكلمات مؤثرة.

وكتبت: “جعلك يارب في فرح وسعاده وسنينك سعيده و يارب وجعل ربي يسخر لك ملائكه السماء وجنود الارض والطيبين من عباده الصالحين ويكبر حظك ويجعل لك شان يا رحيم كل عام وانا اشوف تكبر معاي وانا فخوره فيك الحمد لله على نعمه فاهد. احبك”.

وعلّقت نجمات كثيرات من العالم العربي على صورة فاهد، فكتبت الاعلامية السعودية لجين عمران: “بسم الله عليه ولدنا ربي يحفظه و يفرح قلبك دوم بنجاحاته و إنجازات”.

وقالت الفنانة لطيفة التونسية: “الله يحميه ويحافظ عليه يارب حبييييب قلبى كبر ماشاءالله انا اول وحده حتغنى فى فرحه انا باقلك اهوووو”.

وكتبت الفنانة المصرية أنغام: “الله يحفظه ويفرح قلبك وتشوفيه أحسن الناس يارب”.