شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة عفاف راضى تحتفل بعيد ميلادها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة عفاف راضى، اليوم الأربعاء 12 مايو، بعيد ميلادها الـ 68، حيث ولدت عام 1954 في المحلة الكبرى لأسرة فنية، فأعمامها هم المخرج والفنان السيد راضى والمخرج محمد راضى، درست فى الكونسرفتوار، وهى فى سن 10 سنوات وحصلت على البكالوريوس بتقدير امتياز، وحصلت على درجتى الماجستير والدكتوراه من أكاديمية الفنون.

قدمت حوالي 5 مسرحيات نالت فيها إشادة الجميع كممثلة ناجحة، وقدمت للجمهور أغاني عديدة لا تقل عن 50 أغنية بصوتها وظلت هذه الأغاني عالقة في أذهان الجميع إلى يومنا هذا، وبسبب موهبتها الغنائية الكبيرة قام بالتلحين لها عمالقة الملحنين وشاركت مع كبار المغنين في حفلات عديدة واستطاعت أن تثبت موهبتها بصوتها الذي ينتمي إلى الأوبرا.



عفاف راضى

اشتهرت بأغانى الأطفال حيث قدمت ألبوم لهم وأشهر أغانيه "هم النم"، "سوسة سوسة"، "يلا بينا" وكانت وأغانى الألبوم من اشعار سيد حجاب، وقام تلحينها وتوزيعها الموسيقي الراحل -عمار الشريعي، كما غنت عدد آخر من أغانى الأطفال.

قدمت العديد من الأغانى أشهرها، "وبتسأل يا حبيبي"، "مصر هي أمي"، "أبعد يا حب"، "المولد بستان من الفرح"، "تساهيل"، "تعالى جنبي"، "جرحتني عيونة السودا"، "حبيتك"، "راح وقالوا راح"، "ردوا السلام"، "سلم سلم"، "يطر يا حمام الدوح"، "شاق الليل"، "عطاشى"، "عوج الطاقية قال لي تعالى"، "قضينا الليالي"، "كله في المواني"، "لمين يا قمر"، "هو الطريق"، "هوا يا هوا"، "والنبي ده حرام"، "وعدى ع الغربة"، "ولما بيهل المسا"، "يا وابور الساعة 12" "يلا يا دنيا"، "يمكن علي باله"، "يهديك".

قدمت مسلسل "زمن الحلم الضائع" إخراج وفيق وجدى، وللإذاعة قدمت مسلسلا وحيدا بعنوان "حبى أنا" شاركها بطولته الملحن بليغ حمدى، وللسينما "مولد يا دنيا" بطولة محمود ياسين وعبد المنعم مدبولى ولبلبة وسعيد صالح، وحقق نجاحا باهرا.