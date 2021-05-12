شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة وأحمد الفيشاوى يصوران آخر مشاهد فيلم "ريتسا" بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجمان محمود حميدة وأحمد الفيشاوى آخر يومين من فيلم "ريتسا"، وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بأحد اللوكيشنات المخصصة لتصوير العمل، وذلك بعد الانتهاء من معظم مشاهد الفيلم طوال الأسابيع الماضية وخاصة قبل شهر رمضان الجارى، وبعدها يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض السينمائية.

والفيلم يشارك فى بطولته بجانب محمود حميدة وأحمد الفيشاوى، كلاً من عائشة بن أحمد وأمير المصرى ومى الغيطى ومريم الخوشت وكارولين عزمى، من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، وتدور الأحداث حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بين هذه القصص.

يذكر أن أحمد الفيشاوى ينتظر طرح فيلم "30 مارس" خلال الفترة المقبلة حيث انتهى من تصويره قبل عدة أشهر، ويشارك فى بطولته دينا الشربينى، خالد الصاوى، صبرى فواز، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، شريف دسوقى وضيوف الشرف نيللى كريم، وانجى المقدم، وندا موسى، ومحمد شاهين، وصبرى فواز،