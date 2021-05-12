شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عز العرب تشارك هانى رمزى فى مسرحية "أبو العربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ليلى عز العرب في مسرحية "أبو العربى" من بطولة الفنان هانى رمزى والتي تعيده إلى خشبة المسرح بعد فترة غياب طويلة استمرت أكثر من 17 عاما منذ آخر أعماله المسرحية "كده اوكيه"، ومن المقرر عرضها أولى أيام العيد على أحد المسارح بمدينة نصر، ويشارك في المسرحية كل من داليا البحيرى وأحمد فتحى وحجاج عبدالعظيم ومحمد جمعة وآخرون.

وكانت آخر أعمال الفنانة ليلى عز العرب مسرحية "اللى عليهم العين" بطولة خالد سرحان وعدد من الأطفال، وتدور أحداثها حول "شقائق النعمان" وهو رجل أعمال محب للمال والسلطة، يكتشف بعد وفاة زوجته أنه لا يعرف شيئا عن حياة بناته الأربع "أوركيد"، "نرجس"، "أقحوان" و"زنبق"؛ لانشغاله المستمر بأعماله.. فى الوقت نفسه يتم ترشيحه لمنصب مرموق إلا أن سلوك بناته وحياتهن الغريبة والمتمردة والفوضوية يهددان حصوله على هذا المنصب.. من جانبه يحاول التقرب من البنات لإقناعهن بتغيير حياتهن لتكون ملتزمة ومنضبطة حسب ما يراه هو صحيحا، ولكن رحلته داخل العالم السرى لبناته تؤدى بالجميع إلى مفاجآت غير متوقعة تصل إلى ذروتها فى اليوم الذى يتم فيه الإعلان عن حصوله على المنصب المرموق.

وتشارك ليلى عز العرب في موسم رمضان الحالي بمسلسل "الاختيار 2" الذى يتناول بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020، من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبرى، هادى الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب، تأليف هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.