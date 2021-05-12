شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 29.. الشرطة تقبض على منى زكى ومحمد ممدوح وسيد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكي، والذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بمحاولة استجواب ضابط الشرطة لـ"شامبا" أسامة الهادى، ولكن المخبر الخاص به اتصل به وأخبره بأنهم زارعين أفيون فى منطقة الزراعات ويجعلون النحل يرعى منه.

وانتقل المشهد الى "بدر" سيد رجب، الذى ذهب أما مقبرة "أمينة" عائشة بن أحمد وظل يتحدث معها وكأنها أمامه، وخلد إلى النوم أمام المقبرة الى حين طلوع النهار وبحث عنه "حازم" محمد ممدوح حتى وجده وأيقظه من النوم وطلب منه أن يأتى معه، ولكن بنفس الوقت جاءت الشرطة لإلقاء القبض عليهما بتهمة زراعة "الأفيون" والتجارة فيه.

كما ذهبت الشرطة لـ "هنا" منى زكي، وألقوا القبض عليها لأن مصنع العسل شريكة فيه أيضا، فيما اتصلت الخادمة التى ترعى "إبراهيم" ابن "هنا" و"حازم"، بـ"مؤنس" محمد فراج، وأخبرته بأنها تريد السفر ولا تعرف أين تترك الطفل، ليخبرها بأنه سيأتى لأخذه، وينجح بالفعل فى الحصول عليه، وقام بإجراء اتصال لحجز تذكرتين على أمريكا، فى محاولة أخذ الطفل معه إلى أمريكا، خاصة أن لديه جواز سفر يحمل اسمه، وتنتهى الحلقة فى إطار تشويقى لما تحمله الحلقة المقبلة.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلس لعبة نيوتن الحلقة 29



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 29



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 29



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 29