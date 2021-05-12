شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك يحتفل يعيد ميلاده الـ 40 .. اعرف أهم محطات حياته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الممثل المصرى العالم رامى مالك اليوم الأربعاء عيد ميلاده الـ 40، حيث ولد مالك في 12 مايو من عام 1981، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وينتظر مالك طرح الفيلم المنتظر No Time To Die، الذي يقوم ببطولته الممثل العالمي دانيال كريج، وكان من المقرر أن يطرح خلال العام الماضى 2020، ولكن تم تأجيله لـ يطرح خلال العام الجارى 2021، بسبب تداعيات فيروس كورونا.



رامى مالك

على أن يجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير في الجزء الجديد، سافين، وهي الشخصية التي ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم، مؤكداً في الوقت ذاته أن درجة الشغف الذى وجدها لدي صناع الفيلم أثناء التصوير جعلته متحمس للغاية طوال كواليس التصوير كي يظهر العمل بأفضل صورة ممكنة.

جنبا إلى ذلك يعمل حاليا مالك على فيلم جديد، لم يكشف عن اسمه بعد، يشاركه فيه البطولة مجموعة من الأبطال منهم مارجوت روبى، كما عرض لـ مالك مؤخرا فيلم The Little Things الذى جمع مالك مع النجم العالمى دينزل واشنطن والنجم جاريد ليتو، ويضم أيضًا ناتالي موراليس وتيري كيني وكريس باور وجوريس جارسكي وإيزابيل أريزا ومايكل هيا.



رامى مالك

وكان النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي قد أكد من قبل أنه لم يفكر مسبقاً فى تحويل قصة حياته إلى فيلم سينمائي، ولكنه يرشح الممثل المصرى العالمي رامي مالك لتجسيد قصة حياته، إن تحول هذا الأمر إلى واقع فى المستقبل.

واشتهر مالك بـ دوره فى مسلسل Mr.Robot، الذى ترشح بسببه للعديد من الجوائز، وفى عام 2016 فاز بـ جائزة الـ Emmy عن دوره فى المسلسل، الذى طرح منه 4 مواسم، ولاقى نجاحا كبيرا من خلاله.



رامى مالك

وكان قد فاز مالك فى عام 2019 بـ جائزة الأوسكار كـ أفضل ممثل، وذلك عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody، وفاز بـ جائزة الـ Golden Globes كـ أفضل ممثل فى فيلم درامى فى نفس العام عن نفس الفيلم.