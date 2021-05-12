محمد رمضان يتبرع بأرباح كليب "فيرساتشي بيبي" للهلال الأحمر الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان محمد رمضان عن تبرعه بكامل أرباح كليبه الجديد "فيرساتشي بيبي" إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو من الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "إن شاء الله بكرة الكليب فيرساتشي بيبي على قناتي الرسمية على يوتيوب، كامل الأرباح إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

ويشارك محمد رمضان في سباق دراما رمضان الجاري بمسلسل "موسى"، ويشارك في بطولته سمية الخشاب، رياض الخولي، هبة مجدي، سيد رجب، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة