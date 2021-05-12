أحمد السقا يستضيف نجوم الفن في منزله على الإفطار(صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استضاف الفنان أحمد السقا عدد من نجوم الفن في منزله على الإفطار.

ونشر الفنان محمد لطفي صورة تجمعه بكل من أصالة، عمرو يوسف، محمد حماقي، يسرا، تامر حسني، غيرهم من النجوم، وعلق:"الناس الحلوة وأجمل فطار عند عساف، ربنا يجعلو عامر يا أبو ياسين يا سقا يا أسد".

ومن ناحية أخرى يشارك محمد لطفي في مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغني، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي.