لبحث الأوضاع في القدس.. جلسة طارئة اليوم بمجلس الأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم الأربعاء، لبحث العنف المتصاعد بين إسرائيل وغزة، والأوضاع في القدس.

وقال دبلوماسيون إن المشاورات بدأتها الصين وتونس والنرويج وفرنسا وإستونيا وأيرلندا وسانت فنسنت وجزر جرينادين والنيجر وفيتنام.



وسيطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، مجلس الأمن على الأوضاع في جلسة مغلقة.

وتجددت المواجهات في ساحات المسجد الأقصى بين المصلين وقوات الشرطة الإسرائيلية التي اقتحمت المسجد مساء الثلاثاء.

وقال شهود عيان لـ"الخليج 365" إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد مساء اليوم وأطلقت وابل من قنابل الصوت والمسيلة للدموع والرصاص المطاطي.

وارتفعت حصيلة الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع إلى 35 بينهم 12 طفلاً و3 سيدات و233 مصابًا.

وقال مصدر محلي لـ"الخليج 365": إن "طائرة إسرائيلية قصفت مزرعة في دير البلح ما أدى لمقتل الشقيقين منذر ومنار بركة".

وقصفت الطائرات الإسرائيلية برج الجوهرة، وسط غزة، الذي يضم عدة مكاتب صحية وأخرى لوسائل الإعلام بعد صواريخ من طائرات مسيرة، تمهيدا لقصفت وتدميره بصواريخ الطيران الحربي.

كما دمرت الطائرات الإسرائيلية برج هنادي وحولته إلى كومة ركام.