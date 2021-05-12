شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 29.. محمد فراج يحلق لحيته ليدخل الديسكو ومنى زكي تصفعه بالقلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكي، الذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بنشوب مشادات بين "هنا" منى زكي و "زى" آدم الشرقاوى، بعد أن طلب منها عدم الخروج مرة أخرى مع "عمر" يوسف حسين الإمام وشلته فى الديسكو، ولكنها تطلب منه عدم التدخل فى شئونها، وأخبرها بألا تتصل به مرة أخرى وأنه سيعود إلى أمريكا مرة أخرى.

وذهبت "هنا" منى زكى إلى الديسكو، وكان يراقبها أحد الأشخاص من طرف "مؤنس" محمد فراج، والذى حضر بعد معرفته بالمكان وحاول الدخول ولكن أمن المكان منعه، فذهب وقام بحلق لحيته حتى يستطيع الدخول، وبعد دخوله، وجد "هنا" بملابس قصيرة وترقص وسط الشباب، وسألها عن ما تفعله وعن ملابسها.

وأمسك "مؤنس" يد "هنا" وطلب منها أن ترافقه ولكنها رفضت ذلك وضربته بالقلم على وجهه، وأخبرته بأنها تكرهه ولا تريد رؤيته مرة أخرى، فيما أرسلت له شقيقته "منة" نور إيهاب رسالة صوتية أخبرته فيها بأنها ستسافر على اليابان وستعيش هناك.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.