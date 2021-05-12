شكرا لقرائتكم خبر عن شبه بعض بس هو أحلى.. عمر متولى يقارن نفسه مع شهيد الواحات أحمد عبد الباسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان عمر مصطفى متولى عن سعادته بتجسيد شخصية الشهيد أحمد عبد الباسط، ضمن حلقة مأمورية الواحات فى أحداث مسلسل "الاختيار 2 – رجال الظل"، حيث نشر صورتين تظهر الشبه الكبير بينه وبين الشهيد الراحل، فى الحادث الذى راح ضحيته عدد كبير من شهداء الشرطة.



عمر متولى والشهيد أحمد عبد الباسط

ونشر متولى الصور التى تقارن بينه وبين الشهيد الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "شبه بعض بس هو أحلى، اللهم ارحم شهدائنا وصبر أهلهم، الشهيد أحمد عبد الباسط".



عمر متولى والشهيد أحمد عبد الباسط

وسبق وكشف الفنان الشاب عمر مصطفى متولى، عن كواليس تصوير الحلقة 25 من مسلسل "الاختيار 2"، التى شهدت تجسيد مأمورية الواحات التى راح ضحيتها عدد كبير من شهداء الشرطة وأدى بها شخصية الشهيد الرائد أحمد عبد الباسط، ونشر مجموعة صور له مع أبطال الحلقة ومنهم الفنان أحمد سعيد عبد الغني، وعلق على الصور عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلاً: "مأمورية الواحات.. الزملاء".





وكان عمر متولى علق على ظهوره فى مسلسل "الاختيار 2"، مؤكدًا سعادته الكبيرة للمشاركة بمثل هذا العمل الوطني، مشيرًا إلى أمنيته المشاركة به منذ الجزء الأول الذى عرض رمضان الماضى، كاشفًا عن وجود مفاجآت فى دوره خلال أحداث المسلسل مطالبا جمهوره بمتابعته.

ونشر متولى صورة له من أحداث المسلسل عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "وحشتونى جدا وآسف على التأخير.. بس محبتش أبقى موجود وخلاص.. والحمد لله هرجعلكم فى مسلسل وطنى عظيم كان نفسى أشارك فيه من السنة اللى فاتت.. تابعونى فى الحلقات اللى جاية فى "الاختيار 2"..عشان المفاجآت جاية كتير".

ويتناول مسلسل "الاختيار 2" بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020، من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبرى، هادى الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب، تأليف هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.