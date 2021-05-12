ضل راجل الحلقة الأخيرة.. الحق ينتصر على النفوذ وياسر جلال يثأر لابنته وحبس سليم

يصل خليل بك لمقابلة ياسر جلال في المكان المتفق عليه، وبعد تفتيشه يأخذ حفيدته، ويطالبه خليل بك بتسليم ابنته غادة لكنه يحبسه بجوار ابنته حتى تسليم عقد الزواج وفيديو الحادثة، وفجأة يحضر سليم "محمد يسري" ومعه عدد من البلطجية ويطلقون النار فى الهواء ويحررون خليل بك وغادة.

تحضر قوة من الشرطة في المكان المتواجد به جلال وسليم وخليل بك قبل أن يطلق سليم النار على جلال وحفيدته ويتبادلان إطلاق النار، ويتم إلقاء القبض عليهم بجانب جلال المتهم فى قتل عمرو "محمد يسري".

تأمر النيابة بحبس سليم وحازم وغادة، وإجراء تحليل dna لابنة شهد وتحويل أوراق القضية إلى المحامى العام والإفراج عن جلال.

ويتزوج سعيد المحامي من شهد بعد موافقة أبيها جلال، وتحضر أخته وزوجها زغلول ويطلبان منه السماح.