شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل اللى مالوش كبير الحلقة 29.. الخديوى يقتل مينا صديق عمره "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 29 من مسلسل "اللى مالوش كبير" بمحاولة غزل "ياسمين عبد العزيز" تهدئة الخديوى "أحمد العوضى" وعدم الانتقام من كل من قتل شقيقه مالك وترك الأمر للشرطة، لكنه رفض وصرخ فيها وصفعها على وجهها وسقطت أرضا، ولم تخبر الخديوى أنها حامل بسبب سوء حالته النفسية على مقتل شقيقه، ولكن بعد ضربها فقدت غزل جنينها وذهبت إلى منزل هويدا "صبا الرافعى" طليقة شقيقها عماد "أحمد الرافعى" للجلوس عندها بعض الوقت لأنها تركت منزل الخديوى.

وخلال الأحداث ذهب محمود الرحاوى رئيس المباحث "أحمد سعيد عبد الغنى" إلى مزرعة الخديوي لتعزيته بعد أن علم أنه لن يقيم عزاء، وأنه مصمم على أن يأخذ تاره وحق مالك بنفسه، ولكن لم يأخذ الخديوى بكلامه ثم جلس الخديوي في غرفته يتذكر شقيقه مالك ليجد قدرية طليقته تبكى وتؤكد له "إذا علمت أن رفعت الذهبي وراء قتله هتقوله علشان يأخذ بثأر شقيقة".

وتحدث الخديوى مع عطوة صديق مالك ليبلغه أن مالك جاءت له رسالة وتركه وذهب خلفه، وأنه وجد موبيل مالك أمام باب منزله ومعه رسالة أن الخديوى يفتح "الواتس آب" ليعرف يعرف مين قتل شقيقة ليجد رسالة من مينا "محمود حافظ".

ذهب الخديوى سريعا إلى مينا ورفع السلاح في وجهه واتهمه بقتل مالك ليغضب الخديوى ويقول له دافع عن نفسك ليقول له: "اقتلني ياخديوي طالما شاكك في صاحب عمرك، وأنه السبب في قتل أخوك"، ليطلق عليه الرصاص ويقتله ويدخل حمزة الخائن ويقول "مينا اللي خان وغدر".

حاول الخديوى مصالحة غزل وإعادتها للمنزل مرة أخرى لتذهب غزل له، لتنتهى الحلقة باتصال والدته للاستغاثة بها بعد تعرض والدها لازمة قلبية.

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير