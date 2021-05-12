شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 29.. الجيش ينقذ البلاد من حرب أهلية بعد 25 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 29 من مسلسل هجمة مرتدة للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة dmc في تمام الساعة 11.30 مساء بإثارة شديدة، حيث استكملت في تسليط الضوء على أمور كثيرة خفية حدثت بثورة الـ 25 من يناير عام 2011.



الحلقة 29

وتضمنت الحلقة لقاء رفعت المسيرى "هشام سليم" وقائده كمال أبو رية بالمخابرات العامة المصرية، أكد فيه الأخير أن هناك أكثر من 70 شخصية دخلت الأراضى المصرية سيكونون محل مراقبة طوال الوقت، حيث إنهم تابعون لأنظمة كثيرة، كما أكد كمال أبو رية أن نزول الجيش بسرعة جنب البلاد حربا أهلية.



الحلقة 29 مسلسل هجمة مرتدة

وشهدت الحلقة حديثا ما بين إيزاك وداوود الضابطين بجهة معادية لمصر، حول ما يحصل على الأراضى المصرية، حيث شهد حوارهما التطرق لدور المشير طنطاوى وأنه قائد محنك كان له دور كبير في حرب 73 بالمزرعة الصينية حينما كان قائد كتيبة، والآن هو على رأس السلطة، وبنزول الجيش البلاد جنب مصر حربا أهلية وأعطى الشعب ثقة كبيرة، وتساءل إيزاك لا ينبغي أن يأخذنا ما يحصل بعين التساهل، وكأن البلد وقعت قائلا: "كيف لبلد تقع أن تتوافر بها سبل الحياة بصورة يومية بدون أي تأثر من المواد الغذائية الأساسية وغيرها من الأمور الحياتية".



الحلقة 29 هجمة مرتدة

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.