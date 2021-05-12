شكرا لقرائتكم خبر عن رضا البحراوى يغنى "ياوجع قلبى عليك ياصاحبى" فى الحلقة 29 من مسلسل النمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غنى المطرب رضا البحراوى أغنية "ياوجع قلبى عليك ياصاحبى" خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل النمر، للنجم محمد إمام، والذى يعرض يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع، وذلك بعدما اكتشف النمر "محمد إمام" خيانة عامر له "أحمد عبد الله محمود" وواجهه بما عرف، ولم ينكر ذلك وأقر أنه خانه لمن دفع أكثر ورفع المسدس فى وجه النمر ليقتله ولكن فداه صديقه "سكلانس"، الذى أخذ الرصاصة مكانه ومات على الفور، وكانت الأغنية بمثابة رثاء من النمر لصديقه سكلانس.

وتقول كلمات الأغنية: "ياوجع قلبى عليك ياصاحبى ياأقرب حد ليا، كنت واقف تحمى ضهرى ووقعت قصاد عنيا، قلبك الطيب سكتوه، غدر وخيانه موتوه، وحياة غلاوة عشرتك ياأبو الرجولة والشهامة حقك هيجى ارتاح ونام ياصاحبى مع السلامة".

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.