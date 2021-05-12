نجيب زاهى زركش الحلقة 29.. شيرين هانم ترفع السلاح فى وجه طريف بعد طلب الزواج منها

وشهد مسلسل نجيب زاهى زركش، قيام سعيد - إسلام إبراهيم بإعادة المليون جنيه الذي كان حصل عليهم من نجيب زاهي زركش – يحيي الفخراني، حيث قام بتشغيل المبلغ وربح أموال كثيرة وذهب إلي قصر زركش لإعادة المليون جنيه إلا أن زركش رفض وقام بمشاركته في مشروعه وطلب منه أن يعيش معه في القصر.

وكان سعيد - إسلام إبراهيم، قام برفع المسدس في وجه نجيب زاهى زركش - يحيي الفخراني، وذلك ليكتب له شيك بمليون جنيه تعويضا عن الحياة التي عاشها، واستسلم زركش لتهديد سعيد ومنحه شيك بمليون جنيه، ولكنه عندما ذهب للبنك ليصرف الشيك وجد زركش هناك ومعه حقيبة بها مليون جنيه واشترط عليه أن يعيد المليون جنيه له بعد عام ويستثمر المليون جنيه ويعيده اليه سواء نجح أو فشل، واشترط عليه ألا يراه مرة أخري خلال السنة، لكنه عاد قبل مرور عام كامل ومعه المليون جنيه.