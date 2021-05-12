شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 29.. أحمد عبد الله محمود يخون محمد إمام والثانى يكتشفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 29 من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، والذى يذاع يوميا فى تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع على قناة الحياة، ضمن الموسم الرمضانى الكثير من الأحداث، حيث علمت شمس "نرمين الفقى" من أخوها عنتر "بيومى فؤاد" أن خالد الشيمى "مؤمن نور" قد جند أحد رجال النمر "محمد إمام" وقامت على الفور بإبلاغه، فأخذ احتياطاته ووضع ألماظ مضروب بدل الذهب فى سيارتين تحركا مع رجاله، وبالفعل قامت ملك بسرقة الألماظ من سيارة، كما قام عنتر بسرقة السيارة الثانية.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.