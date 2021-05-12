شكرا لقرائتكم خبر عن اللمة الحلوة.. يسرا وهند صبرى ونجوم الفن فى حفل إفطار عساف الغريب "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد السقا، وزوجته الإعلامية مها الصغير، على عمل مأدبة إفطار فى اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، فى منزله، حضرها عدد كبير من نجوم الفن، منهم النجوم يسرا، هند صبرى، محمد حماقى، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، محمد لطفى وغيرهم من الفنانين.



حفل إفطار عساف الغريب

ونشر الفنان محمد لطفى، عبر حسابه على إنستجرام، صورا من حفل الإفطار، صحبها بتعليق: "الناس الحلوة وأجمل فطار عند عساف، ربنا يجعله عامر يا أبو ياسين، يا سقا يا أسد".





من ناحية أخرى، استكملت الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "نسل الأغراب" بصدمة غفران بعدما وجد جثة ابنة سليم "أحمد داش" مذبوحا فى صندوق على ظهر جمل، وبكاء من غفران وأخيه سعادة "محمد مهران" ووالدته شامية "أحلام الجريتلى"، بينما على الغريب "دياب" لم يستطع لمس زوجته رغدة "ملك أحمد زاهر" فى ليلة الدخلة ويخبرها بأن هناك سدا مانعا بينها لأن والدتها عزيزة "منة فضالى" كانت حب عمره ولن ينساها.

المشهد فى سرايا عساف الغريب "أحمد السقا"، وتحاول جليلة "مى عمر" الاتصال بابنها سليم وتجد تليفونه مقفولا، ليؤكد لها أنه أحبها فى كل وقت ومع كل تصرف قامت به سواء زواجها من غفران وإنجابها منه، ولكنه يحب غروره أكثر منها، ويؤكد لها أنه أخذ حقه من رؤية كسرة غفران فى الفرح، ويطلقها ويطردها من السرايا بعدما يخبرها بأنه قتل سليم وسط حسرة وانهيار من جليلة.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.